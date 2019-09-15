Сноуден хочет получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я попросил убежище во Франции в 2013 году при президенте Франсуа Олланде. Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", - сказал Сноуден в интервью радиостанции France Inter.

Бывший сотрудник спецслужб США при этом отметил, что "самое печальное" в этой истории то, что единственное место, где он может говорить свободно - это не Европа, а Россия.

Сноуден подчеркнул, что "защита разоблачителей - это не враждебный акт". "Принять такого как я - это не атака на США", - сказал он.

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