Глава авиарегулятора США лично протестирует изменения в Boeing 737 MAX

17 сентября 2019 03:24 (UTC+04:00)

Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон планирует уже на текущей неделе лично сесть за штурвал тренажера, чтобы проинспектировать изменения, внесенные в одну из систем самолета Boeing 737 MAX. Об этом он сообщил в понедельник в эфире телеканала CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я с нетерпением ожидаю возможности поехать в Сиэтл на этой неделе и самому посмотреть, на каком этапе находится процесс сертификации [Boeing 737 MAX]", - заявил глава ФАУ, который в прошлом являлся летчиком и входил в состав руководства американской авиакомпании Delta Air Lines. "Я могу гарантировать вам, что этот самолет не поднимется снова в воздух до тех пор, пока я не буду полностью удовлетворен уровнем его летной безопасности", - отметил Диксон.

Агентство деловых новостей Bloomberg в конце августа сообщило со ссылкой на источники в авиастроительной индустрии, что компания Boeing перенесла с сентября на октябрь завершение сертификационных полетов самолетов данной серии. Сдвиг сроков в принципе не мешает компании в случае одобрения ФАУ возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале текущего года. Головное предприятие Boeing расположено в Эверетте недалеко от Сиэтла (штат Вашингтон).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава авиарегулятора США лично протестирует изменения в Boeing 737 MAX
В мире 03:24
США и Япония достигли первоначального соглашения по торговым пошлинам
США 02:27
В Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
В мире 01:26
Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном
США 00:23
США готовят ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты
США 16 сентября 23:11
Циклон "Умберто" усилился и получил статус урагана
США 16 сентября 07:40
Лента новостей
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,3
Турция 03:38
Глава авиарегулятора США лично протестирует изменения в Boeing 737 MAX
В мире 03:24
Президент Бразилии досрочно выйдет на работу после операции
Другие страны 02:52
США и Япония достигли первоначального соглашения по торговым пошлинам
США 02:27
В Израиле пройдут первые в истории страны повторные парламентские выборы
Израиль 01:48
Эльмар Мамедъяров встретился с госсекретарем Святого Престола (ФОТО)
Политика 01:40
В Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
В мире 01:26
Нефть WTI подорожала до $61,89 на торгах в США
Энергетика 01:01
Россия, Турция и Иран выразили готовность противостоять сепаратизму в Сирии
В мире 00:44