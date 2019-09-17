В Италии произошел взрыв и пожар на НПЗ компании Eni

17 сентября 2019 11:23 (UTC+04:00)

Взрыв и пожар произошли во вторник утром на НПЗ итальянской нефтегазовой компании Eni на севере страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как сообщила администрация города Саннадзаро-де-Бургонди, его жители услышали грохот на предприятии около 6.35 утра. Ситуация находится под контролем, пострадавших нет.

Как передают местные СМИ, столбы дыма видны за несколько километров от места происшествия. Взрыв услышали жители соседних населенных пунктов. На место прибыли пожарные, медицинские специалисты и полиция.

Завод Eni в области Ломбардия является одним из крупнейших в Италии. Причины инцидента устанавливаются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завершено восстановление 97% земель вдоль маршрута TAP
Энергетика 11 сентября 16:54
Правительство Италии во главе с Конте получило доверие в Сенате
Европа 10 сентября 21:21
Новое правительство Италии приведено к присяге
Другие страны 5 сентября 14:00
Конте согласился возглавить новое правительство Италии и назвал его состав
Европа 4 сентября 20:11
"Ювентус" в добавленное время вырвал победу в матче чемпионата Италии против "Наполи"
Спорт 1 сентября 01:12
Конте принял мандат на формирование нового правительства Италии
Другие страны 29 августа 14:33
Лента новостей
В Казахстане создадут ряд транспортно-логистических центров площадью свыше 1 млн м2
Бизнес 13:04
Узбекско-корейское СП открывает тендер на покупку регулирующих клапанов
Тендеры 13:00
Чемпионат мира в Баку организован на высшем уровне - российская гимнастка Дина Аверина
Общество 12:58
Применение льгот в сфере кинематографии может стать толчком для развития этой сферы - Рафаэль Гусейнов
Общество 12:58
Bakcell и Волонтеры ASAN продолжают радовать детей (ФОТО)
ИКТ 12:55
Деловые поездки из Турции в Туркменистана сократились более чем наполовину
В мире 12:50
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области фармтехнологий
Бизнес 12:43
На Узбекской товарной бирже сложились разная динамика цен в товарных сегментах
Бизнес 12:42
Китай обеспокоен влиянием атак на саудовские НПЗ на мировой рынок нефти
В мире 12:39