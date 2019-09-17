Россия и Иран смогут проводить платежи без SWIFT

17 сентября 2019 12:16 (UTC+04:00)

Иран и РФ наладили связь между своими национальными системами передачи финансовых сообщений о платежах без использования межбанковской системы SWIFT. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Mehr.

"Были установлены банковские связи между Ираном и Россией - без использования глобальной финансовой системы передачи информации SWIFT - через российскую Систему передачи финансовых сообщений и иранскую SEPAM", - приводит агентство слова главы Центрального банка Ирана Абдольнасера Хеммати.

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