ЕП поддержал назначение Лагард на пост главы Европейского центробанка

17 сентября 2019 14:32 (UTC+04:00)

Пленарная сессия Европарламента во вторник проголосовала в поддержку назначения Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

В начале июля лидеры ЕС на саммите договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Лагард, которая с 2011 года занимала должность директора-распорядителя МВФ, а до этого была, среди прочего, министром финансов Франции.

В конце июля сообщалось, что совет управляющих ЕЦБ не возразил против того, чтобы Лагард заняла эту должность. После этого своё мнение о ее назначении должен был высказать и Европарламент.

Лагард должна сменить на этом посту Марио Драги, чей восьмилетний срок полномочий истекает 31 октября текущего года.

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