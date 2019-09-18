Новый генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич вступит в должность

18 сентября 2019 10:09 (UTC+04:00)

Новый генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступит с торжественным заявлением на комитете министров Совета Европы, с этого момента начнется ее работа на должности, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В конце июня ПАСЕ на пять лет, с возможностью переизбрания, выбрала представительницу Хорватии Пейчинович-Бурич новым генеральным секретарем. Она станет второй женщиной-генсеком за всю историю Совета.

Пока Пейчинович-Бурич не обозначила своих приоритетов на посту генерального секретаря. Ожидается, что она может представить их в ходе предстоящей октябрьской сессии ПАСЕ.

Генсек Совета возглавляет секретариат Совета Европы, осуществляет функции в области исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. В его обязанности также входит наблюдение за эффективным осуществлением государствами своих договорных обязательств по Европейской конвенции.

Мария Пейчинович-Бурич в разное время работала помощником министра по делам европейской интеграции. Входила в группу по переговорам о членстве Хорватии в Евросоюзе. В своей стране она также занимала пост госсекретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции, возглавляла делегацию парламента Хорватии в Парламентской ассамблее НАТО. До выборов на пост генсека находилась в должности вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Франция поможет Саудовской Аравии в расследовании нападений на нефтяные объекты
В мире 10:16
Туркменистан и ФРГ нацелены на активизацию экономического взаимодействия
Бизнес 09:20
Автомобиль протаранил вход в башню Trump Plaza в штате Нью-Йорк
Другие страны 08:45
Иордания и Турция обсуждают сотрудничество в сфере туризма
Турция 08:25
Южная Корея уведомила КНДР о вспышке АЧС на границе
Другие страны 08:20
Чехия хочет сотрудничать с Азербайджаном в сфере использования сложных технологий
Бизнес 08:00
Лента новостей
Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб
ИКТ 10:17
ЕС и ПРООН продолжают проект в области гендерного равенства в Азербайджане
Общество 10:17
Франция поможет Саудовской Аравии в расследовании нападений на нефтяные объекты
В мире 10:16
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:52
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 сентября
Финансы 09:41
В Азербайджане у 169 доноров в крови обнаружены опасные вирусы
Общество 09:39
ЕБРР может предоставить Узбекистану кредит на $90 млн
Бизнес 09:32
Туркменистан и ФРГ нацелены на активизацию экономического взаимодействия
Бизнес 09:20