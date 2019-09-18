Новый генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич вступит в должность

Новый генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступит с торжественным заявлением на комитете министров Совета Европы, с этого момента начнется ее работа на должности, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В конце июня ПАСЕ на пять лет, с возможностью переизбрания, выбрала представительницу Хорватии Пейчинович-Бурич новым генеральным секретарем. Она станет второй женщиной-генсеком за всю историю Совета.

Пока Пейчинович-Бурич не обозначила своих приоритетов на посту генерального секретаря. Ожидается, что она может представить их в ходе предстоящей октябрьской сессии ПАСЕ.

Генсек Совета возглавляет секретариат Совета Европы, осуществляет функции в области исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. В его обязанности также входит наблюдение за эффективным осуществлением государствами своих договорных обязательств по Европейской конвенции.

Мария Пейчинович-Бурич в разное время работала помощником министра по делам европейской интеграции. Входила в группу по переговорам о членстве Хорватии в Евросоюзе. В своей стране она также занимала пост госсекретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции, возглавляла делегацию парламента Хорватии в Парламентской ассамблее НАТО. До выборов на пост генсека находилась в должности вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.

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