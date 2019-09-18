Франция поможет Саудовской Аравии в расследовании нападений на нефтяные объекты

18 сентября 2019 10:16 (UTC+04:00)

Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты в этой стране, осуществленных при помощи беспилотников. Об этом сообщили в среду в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов, которые примут участие в расследовании, призванном пролить свет на обстоятельства нападений 14 сентября и на то, кто за ними стоит", - гласит заявление президентской администрации.

Беседа лидеров состоялась 17 сентября. В ходе телефонного разговора Макрон решительно осудил нападения на нефтяные объекты в Абкаике и Хурайсе и выразил солидарность со всей Саудовской Аравией и ее гражданами. "Он подтвердил приверженность Франции безопасности Саудовской Аравии и стабильности в регионе", - отметили в Елисейском дворце.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Атаки вызвали пожары на 13 объектах.

Ответственность за нападения взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах". В понедельник президент США заявил, что ответственность за атаки, вероятно, несет Иран.

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