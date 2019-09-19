Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

19 сентября 2019 09:45 (UTC+04:00)

Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, отметив необходимость пересмотра прогнозов на следующей встрече из-за рисков со стороны зарубежных экономик, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам сентябрьского заседания, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков. Семь членов регулятора выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, два - против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Японский ЦБ отметил, что планирует сохранять низкие процентные ставки на протяжении длительного периода, по крайней мере до весны 2020 года, принимая во внимание неопределенности вокруг состояния экономики и цен, в том числе в других странах, а также повышения налога на потребление в Японии.

Регулятор продолжил отмечать замедление роста зарубежных экономик и связанные с этим риски, что побуждает его обратить больше внимания к тому, что импульс к достижению целевого уровня инфляции в 2% может быть утерян. "Принимая во внимание эту ситуацию, Банк пересмотрит изменения в экономике и ценах на следующем заседании, когда обновит прогноз экономической активности и цен", - говорится в релизе. В случае усиления отмеченных рисков, регулятор допускает дополнительные меры к ослаблению монетарной политики.

ЦБ вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Доходность бумаг при этом может увеличиваться или снижаться в зависимости от экономической активности и уровня цен. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год, говорится в релизе Банка Японии.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 6 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) - около 90 миллиардов иен. В зависимости от условий рынка, объем выкупа может быть увеличен или уменьшен. Объемы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций были вновь сохранены на уровне 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен в год соответственно.

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