ОАЭ присоединятся к коалиции США по охране судов в районе Персидского залива

19 сентября 2019 11:37 (UTC+04:00)

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение присоединиться к международной коалиции по обеспечению безопасности морского судоходства в районе Персидского залива. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило информационное агентство ОАЭ WAM.

Как отмечается в заявлении МИД страны, цель такого шага - поддержка региональных и международных усилий в борьбе с угрозами морскому судоходству и мировой торговле, а также обеспечение мировой энергетической безопасности и поставок энергетических ресурсов.

Таким образом, сейчас в объединение входят США, Австралия, Бахрейн, Великобритания, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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