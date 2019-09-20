Цукерберг провел встречу с Трампом на фоне обвинений в адрес Facebook

20 сентября 2019 04:11 (UTC+04:00)

Глава Facebook Марк Цукерберг провел встречу с президентом США Дональдом Трампом на фоне обвинений со стороны законодателей и регуляторов в отношении компании, сообщает издание Axios, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

“Марк находится в Вашингтоне, встречается с политиками, чтобы выслушать их опасения и поговорить о будущем регулировании интернета. У него также была хорошая, конструктивная встреча с президентом Трампом сегодня в Белом доме”, - передает Axios со ссылкой на представителя пресс-службы Facebook.

В четверг Цукерберг также провел закрытые встречи в конгрессе США.

Ранее юридический комитет палаты представителей конгресса США запросил документы и записи общения глав четырех крупнейших технологических компаний США в рамках антимонопольного расследования. Запрос юридического комитета был направлен компаниям Facebook, Google, Apple и Amazon. Компании должны будут предоставить данные, в том числе электронные сообщения и записи телефонных разговоров руководства, в срок не позднее 14 октября 2019 года.

Среди руководящих лиц, которым необходимо будет предоставить информацию, основатели Google Сергей Брин, Ларри Пейдж, Эрик Шмидт, глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель Apple Тим Кук и глава Amazon Джеф Безос.

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