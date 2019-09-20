Совет Безопасности ООН осудил теракты в Афганистане

Члены Совбеза ООН осуждают недавние террористические атаки в Афганистане, в том числе в городе Калат провинции Забуль, говорится в заявлении СБ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Машина взорвалась в Калате в четверг возле центральной больницы города, все жертвы - мирные жители, пациенты и врачи. Раненые были направлены в частные клиники в связи с тем, что больница была повреждена при взрыве. По данным ООН, по меньшей мере 20 человек погибли, более 95 ранены.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили продолжающиеся атаки в Афганистане в последние недели, в том числе в Калате", - сказано в заявлении.

Члены СБ ООН также осуждают взрыв, произошедший 17 сентября рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. В результате взрыва 38 человек погибли, более 80 пострадали.

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Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, спонсоров этих террористических атак.

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