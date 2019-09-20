Ураган "Джерри" в Атлантике усилился до второй категории

Ураган, получивший имя "Джерри", в Атлантическом океане усилился до второй категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным синоптиков, в настоящее время максимальная скорость ветра достигла 165 километров в час. Скорость движения - 26 километров в час. В данный момент ураган находится в 625 километрах от Южно-антильских островов в Карибском море.

"Джерри" - десятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана. Жертвой урагана "Барри" стал один человек в США, жертвами мощнейшего урагана "Дориан" - более 50 человек на Багамах.

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