Ураган "Джерри" в Атлантике усилился до второй категории

20 сентября 2019 07:50 (UTC+04:00)

Ураган, получивший имя "Джерри", в Атлантическом океане усилился до второй категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным синоптиков, в настоящее время максимальная скорость ветра достигла 165 километров в час. Скорость движения - 26 километров в час. В данный момент ураган находится в 625 километрах от Южно-антильских островов в Карибском море.

"Джерри" - десятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана. Жертвой урагана "Барри" стал один человек в США, жертвами мощнейшего урагана "Дориан" - более 50 человек на Багамах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Атлантике тропический шторм "Джерри" усилился до урагана
США 19 сентября 20:03
Ураган "Лорена" сформировался у берегов Мексики
Другие страны 19 сентября 08:29
У берегов Техаса сформировался тропический шторм "Имельда"
Другие страны 18 сентября 02:25
Циклон "Умберто" усилился и получил статус урагана
США 16 сентября 07:40
Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
США 13 сентября 02:15
США выделят Багамам $4 млн на восстановление после урагана "Дориан"
США 13 сентября 01:26
Лента новостей
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:26
Туркменистан объявил тендер по строительству керамического завода
Тендеры 09:06
Туркменистан приобретет химреагенты для опреснительных установок
Тендеры 09:03
Народный банк Китая понизил основную ставку LPR до 4,20%
Китай 08:49
Болсонару представит на ГА ООН объективные данные о пожарах в Амазонии
Другие страны 08:30
Boeing провела успешное испытание первого беспилотного самолета-заправщика
В мире 08:20
В пятый день Чемпионата мира в Баку Зохра Агамирова вступит в борьбу за лицензию на Олимпийские игры–2020
Общество 08:05
Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне (Обновлено)
США 08:04
«Контракт века»: Equinor гордится тем, что участвует в этом проекте с самого начала
Энергетика 08:00