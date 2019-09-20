В Пакистане одобрили строительство пяти СПГ-терминалов в стране

20 сентября 2019 10:26 (UTC+04:00)

Министр энергетики Пакистана Омар Айюб Хан заявил, что Исламабад одобрил строительство пяти терминалов сжиженного природного газа (СПГ-терминалов) на территории страны. Как предает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Благодаря сооружению терминалов планируется трехкратное увеличение объемов пакистанского импорта СПГ. В проекте примут участие несколько зарубежных компаний, включая американскую Exxon Mobil Corp и британо-голландскую Royal Dutch Shell. Отмечается, что терминалы могут быть введены в эксплуатацию в течение трех лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские туркомпании примут участие в выставке в Карачи
Туризм 17 сентября 14:11
Узбекистан подписал 22 соглашения с иностранными компаниями почти на $100 млн
Бизнес 16 сентября 18:27
Узбекистан намерен увеличить экспорт текстиля до $2 млрд по итогам года
Бизнес 10 сентября 13:26
Зияфет Аскеров: Азербайджан и Пакистан связывают братские и дружеские отношения
Политика 6 сентября 17:25
Пакистан поддерживает принцип территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ — посол
Нагорно-карабахский конфликт 5 сентября 14:50
Пакистан ищет инвесторов в Азербайджане - глава торговой палаты
Бизнес 5 сентября 12:57
Лента новостей
Посол Афганистана завершает дипмиссию в Туркменистане
Туркменистан 10:53
Обнародована дата завершения строительства железной дороги в турецкой провинции Газиантеп
Турция 10:48
Chevron вложит $100 млн в технологии по сокращению выбросов парниковых газов
Энергетика 10:47
Третий аэропорт Стамбула выйдет на проектную мощность в 2028 году
Турция 10:36
В Тель-Авиве открылся китайский центр инноваций
В мире 10:31
Азербайджан импортировал свыше 500 тонн медикаментов из Грузии
Финансы 10:27
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку вольфрамовых электродов
Тендеры 10:21
"Дочка" казахстанской "КазМунайГаз" закупит стройматериалы
Тендеры 10:08
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 10:02