Назначен новый спецпосланник США в Израиле по вопросам Холокоста

21 сентября 2019 10:52 (UTC+04:00)

Черри Дэниэлс, экс-директор американского культурного центра при посольстве США в Иерусалиме, назначена новым спецпосланником США в Израиле по вопросам Холокоста. Ее назначение одобрено госсекретарем США Майком Помпео, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Черри Дэниелс, тесно сотрудничавшая с неправительственными организациями по продвижению роли женщин-миротворцев в палестино-израильском конфликте, свободно говорит на иврите.

Должность спецпосланника по вопросам Холокоста была создана в 1999 году; в обязанности посланника, по словам представителя Госдепаратамента США Моргана Ортагеса, вменяется "обеспечение справедливого отношения к жертвам Холокоста и их семьям". Эти вопросы спецпосланник решает путем "реализации политики США в области реституции, а также содействия в изучении и увековечении памяти о Холокосте".

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