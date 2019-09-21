Назначен новый спецпосланник США в Израиле по вопросам Холокоста

Черри Дэниэлс, экс-директор американского культурного центра при посольстве США в Иерусалиме, назначена новым спецпосланником США в Израиле по вопросам Холокоста. Ее назначение одобрено госсекретарем США Майком Помпео, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Черри Дэниелс, тесно сотрудничавшая с неправительственными организациями по продвижению роли женщин-миротворцев в палестино-израильском конфликте, свободно говорит на иврите.

Должность спецпосланника по вопросам Холокоста была создана в 1999 году; в обязанности посланника, по словам представителя Госдепаратамента США Моргана Ортагеса, вменяется "обеспечение справедливого отношения к жертвам Холокоста и их семьям". Эти вопросы спецпосланник решает путем "реализации политики США в области реституции, а также содействия в изучении и увековечении памяти о Холокосте".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.