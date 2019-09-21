Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

21 сентября 2019 13:41 (UTC+04:00)

Американская компания Google заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера, которому по силам осуществлять расчеты за пределами возможностей самых современных суперкомпьютеров. Как сообщает британская газета Financial Times, об этом Google информировал в научном докладе, распространенном на короткое время на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а позже с него удаленном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В этом документе, с которым успели ознакомиться журналисты издания, Google сообщил о том, что его научным сотрудникам удалось построить процессор, совершивший за 3 минуты и 20 секунд расчет, на который самому мощному существующему в мире компьютеру, "Саммиту" от американской компании IBM понадобилось бы около 10 тыс. лет.

"Это существенное ускорение по сравнению со всеми известными классическими алгоритмами обеспечивает экспериментальную реализацию квантового превосходства в вычислительной задаче и ознаменует собой появление столь ожидаемой вычислительной парадигмы", - цитирует Financial Times доклад. "Насколько нам известно, этот эксперимент представляет собой первое вычисление, которое может быть выполнено исключительно на квантовом процессоре", - говорится в докладе.

Как пишет газета, пока упомянутая система может осуществлять одновременно лишь один технический расчет, а прежде чем квантовые компьютеры смогут решать практические задачи, пройдут еще годы. Однако разработчики называют результаты своей работы "важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу".

Они предсказывают, что увеличение мощи квантовых компьютеров в разы превысит показатели прогрессии, указанной в законе Гордона Мура. Согласно этому закону, число транзисторов на чипе, а значит и плотность вычислений, должно удваиваться примерно через каждые два года.

Financial Times указывает на то, что прототипы квантовых компьютеров на настоящий момент способны лишь осуществлять расчеты по схеме, традиционной для существующих компьютеров, только быстрее. По-настоящему же квантовые вычислительные машины могут выйти на пределы классической физики, что приведет к росту мощности компьютеров по экспоненте. Издание уточняет, что Google отказался от комментариев.

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