В Техасе число погибших из-за шторма "Имельда" возросло до пяти

21 сентября 2019 14:13 (UTC+04:00)

Количество погибших из-за тропического шторма "Имельда" в штате Техас возросло до пяти человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета New York Times.

Одиннадцатый в этом сезоне циклон вплотную приблизился к побережью Техаса днем во вторник. Позднее он набрал силу тропического шторма и стал причиной сильного наводнения в штате.

По данным издания, одной из жертв стал юноша, пытавшийся спасти из воды свою лошадь, троих наводнение застало за рулем автомобилей. По данным представителей власти, мужчина, чье тело нашли в кювете в пригороде Хьюстона, также утонул во время наводнения.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о возможности наводнений, при этом заявив, что "количество осадков, которые могут быть опасны для жизни", уже уменьшилось. Местные власти спасли и эвакуировали более тысячи человек.

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