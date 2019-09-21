В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы

21 сентября 2019 21:45 (UTC+04:00)

Работы по строительству Большого египетского музея у пирамид Гизы выполнены на 93 процента, туда доставлено почти пятьдесят тысяч артефактов, рассказал журналистам генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Строительные работы в Большом египетском музее выполнены на 93 процента", - сказал аль-Вазири. Он рассказал, что в запасники музея уже доставлено 48 тысяч 401 артефакт. "35 тысяч артефактов были отреставрированы", - сказала он.

Доставка будущих экспонатов музея продолжается до сих пор как из других музеев, так и прямо с археологических объектов, пояснил египетский представитель. "Памятники доставлены в целостности и сохранности", - добавил он.

Аль-Вазири отметил, что в настоящее время на стройке музея трудятся семь тысяч рабочих.
По словам министра по делам памятников древности Египта Халеда аль-Анани, все инженерные работы должны быть завершены до конца текущего года. "Дела продвигаются очень хорошо, уже в этом году мы сможем объявить об окончании строительных работ", - сказал египетский министр. В то же время, он не назвал дату официального открытия музея для посетителей, которая, как ожидается, состоится в 2020 году.

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