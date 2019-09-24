Переговоры США и КНДР могут возобновиться в течение ближайших недель

24 сентября 2019 08:58 (UTC+04:00)

Переговоры на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном могут возобновиться в течение ближайших двух-трех недель. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники из числа южнокорейских законодателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их словам, о примерных сроках возобновления рабочих консультаций между США и КНДР, посвященных вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, их проинформировали представители разведывательных служб Южной Кореи. Как отметили источники Reuters, если переговоры окажутся успешными, это может открыть возможность для проведения до конца 2019 года четвертой встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин перед началом встречи с Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Сеул рассчитывает на скорое возобновление переговоров рабочего уровня между Вашингтоном и Пхеньяном, однако конкретных сроков он не назвал.

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