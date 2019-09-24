На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

Ощущаемое землетрясение магнитудой 5 произошло утром во вторник на Камчатке. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

"На Камчатке зарегистрировали ощущаемое сейсмособытие. Подземные толчки были зафиксированы сегодня утром, 24 сентября 2019 года, в 09.54. По данным службы сейсмостанции "Петропавловск", землетрясение произошло... на глубине 14 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на расстоянии 142 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

"Жители краевого центра ощутили землетрясение силой около 1-2 балла, в других населенных пунктах региона подземные толчки зафиксированы не были. На обследование зданий отправились оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона... По предварительной информации, в результате землетрясения никто не пострадал, здания не повреждены, социального напряжения среди населения нет. Звонки в ЕДДС муниципальных образований не поступали", - отмечают спасатели.

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