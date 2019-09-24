На границе Пакистана и Индии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник днем на территории Пакистана неподалеку от границы с Индией. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Метеорологический департамент южноазиатской страны.

Землетрясение было зафиксировано примерно в 173 километрах к северо-западу от города Лахор, второго по величине после Карачи. Подземные толчки при этом ощущались не только в Пакистане, но и в соседней Индии, о чем сообщили пользователи социальных сетей из этой страны.

О возможных разрушениях, жертвах и пострадавших пока не сообщалось. О возможном введении каких-либо экстренных мер на территории Индии в связи с землетрясением также пока ничего не известно.

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