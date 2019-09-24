Парламент Британии возобновит работу

Британский парламент возобновит работу 25 сентября, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Спикер палаты общин Джона Беркоу пояснил, что проинструктировал палату о том, что парламентарии должны возобновить свою работу с завтрашнего дня (25 сентября).

«Парламентарии начнут заседание в 11.30 местного времени», — сказал Беркоу.

По словам Беркоу, парламентарии в среду рассмотрят вопросы работы министерств, а также несколько документов, требующих решения.

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