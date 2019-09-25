Грузовое судно село на мель у берегов Швеции

Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем на борту село на мель у берегов шведского города Линчёпинг. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.

"Капитан судна уснул во время управления, он подозревается в управлении судном в нетрезвом виде. В отношении него ведется расследование", - заявила представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг (Martina Söderberg), слова которой приводит канал.

На борту 82-метрового судна находятся семь членов экипажа. По данным шведской береговой охраны, судно не получило повреждений, экипаж чувствует себя хорошо.

Инцидент произошел в ночь на среду, к 5 утра по местному времени судно оставалось на месте, операция по его вызволению еще не началась. Пока не известно, когда Baltic Carrier сможет продолжить путь.

"Это будет зависеть от того, насколько он (капитан) был пьян накануне, и от того, что решит прокурор. Возможно, капитан будет задержан", - добавила Сёдерберг.

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