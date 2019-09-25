Совфед России ратифицировал Конвенцию о статусе Каспийского моря

25 сентября 2019 16:00 (UTC+04:00)

Совет Федерации России на пленарном заседании в среду одобрил закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая закрепляет исключительную компетенцию прибрежных государств в решении вопросов, касающихся этого водоема, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Конвенция была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном на V Каспийском саммите, который прошел в Актау в августе 2018 года. Работа над ней шла с 1996 года. Президент РФ Владимир Путин внес ее на ратификацию в Госдуму 30 июля, закон о ратификации был поддержан депутатами 19 сентября. Конвенция призвана закрепить режим судоходства и порядок коллективного использования его акватории.

Согласно сопроводительным документам к закону, конвенция содержит положения, "закрепляющие механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и вопросы, касающиеся других аспектов сотрудничества прибрежных государств".

Документ предписывает, что "каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий", определенных в этом документе. Сама акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Для целей определения границ территориальных вод служат постоянные портовые сооружения, за исключением прибрежных установок и искусственных островов.

Оговаривается, что суда под флагами участников конвенции смогут пересекать территориальные воды без захода во внутренние. В таком случае им не придется вставать на рейд. Необходимость в этом возникнет только в том случае, если судно зашло во внутренние воды. "Сторона не должна препятствовать осуществлению прохода судов под флагами других сторон через свои территориальные воды", - указывается в тексте.

Конвенцией предусмотрено право проводить морские научные исследования за пределами территориальных вод.

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