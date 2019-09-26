Абэ считает, что йеменские хуситы не могли в одиночку атаковать объекты Саудовской Аравии

26 сентября 2019 05:02 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что йеменские мятежники-хуситы не могли в одиночку осуществить атаку на объекты саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Как сообщило в четверг агентство Kyodo, об этом он заявил в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Абэ, "сложно [представить], что это были только они". Лидеры двух стран осудили этот террористический акт и подтвердили необходимость тесного сотрудничества между Токио и Вашингтоном в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, Абэ и Трамп обсудили проблему КНДР и денуклеаризации Корейского полуострова. В частности, японский премьер отметил, что недавние запуски Пхеньяном баллистических ракет малой дальности "нарушают резолюции Совбеза ООН".

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