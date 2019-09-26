Пять человек пострадали в результате взрыва в университете в столице Колумбии

26 сентября 2019 05:42 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва, который произошел в одном из университетов столицы Колумбии. Об этом в среду сообщила газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел во второй половине дня в педагогическом университете, расположенном на севере Боготы. Во время акций протеста, которые проходили возле вуза, в здании учебного заведения произошла детонация. В результате взрыва пять человек получили ранения различной степени тяжести. Все они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти города и руководство университета начали расследование. По предварительным данным, причиной инцидента стало срабатывание самодельного взрывного устройства.

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