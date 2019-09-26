Facebook анонсировала многопользовательскую игру в VR

26 сентября 2019 07:15 (UTC+04:00)

Компания Facebook в среду представила многопользовательскую игру в формате открытого мира в виртуальной реальности Facebook Horizon, которая совместит в себе элементы игры и социальной сети. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном по результатам конференции Oculus Connect для разработчиков, которая прошла в среду в Сан-Хосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы анонсировали Facebook Horizon, новый социальный опыт в формате VR, где каждый может построить свой собственный мир при помощи простых инструментов", - говорится в тексте. Участники Facebook Horizon получат возможность общаться, играть и смотреть фильмы в многопользовательском режиме при помощи очков виртуальной реальности Oculus Quest. Бета-версия проекта будет доступна для тестирования с 2020 года.

Кроме того, компания анонсировала новые возможности очков виртуальной реальности Oculus Quest. Наиболее важным из представленных обновлений является возможность устройства напрямую считывать движения рук игрока. Ранее это было возможно только при использовании дополнительных приборов, которые пользователь должен был держать в руках.

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