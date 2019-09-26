США и Южная Корея начали в Сеуле диалог по вопросам обороны

Американские и южнокорейские военные начали в Сеуле проходящие раз в два года переговоры по обороне, в ходе которых обсудят региональную безопасность и ряд других вопросов, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на заявление министерства обороны Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обе стороны должны обсудить общие вопросы безопасности двух стран, включая сотрудничество по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира, передачу оперативного контроля в военное время (OPCON) и способы укрепления будущего союза", - приводит агентство заявление министерства обороны.

Сообщается, что в ходе встречи стороны рассмотрят ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове на фоне пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в последние месяцы.

Отмечается, что делегацию Южной Кореи на переговорах возглавляет заместитель министра обороны Чун Сук Хван, а США - заместитель помощника министра обороны по Восточной Азии Хейно Клинк.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.