Саудовская Аравия практически восстановила добычу нефти

Саудовская Аравия практически восстановила основную добычу нефти после атаки дронов на нефтеобъекты королевства. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

"Они (Саудовская Аравия) практически полностью восстановили основную массу добычи (нефти) и уже начали предпринимать меры по выполнению капитального ремонта, основного ремонта (пострадавших предприятий). Мы можем выдохнуть с большим облегчением, что этот несчастный случай позади", - сказал Баркиндо на XII евразийском форуме KAZENERGY.

Он отметил, что безопасность поставок на мировой рынок остается топовым приоритетом.

Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а уровень мощностей в нефтедобыче планируется восстановить до 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, и до 12 миллионов баррелей в день - до конца ноября.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран отрицает эти обвинения.

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