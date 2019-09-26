В Пакистане произошло сильное землетрясение

26 сентября 2019 12:06 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в восточной части Пакистана на границе с Индией. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр стихии располагался в 23 км к северо-востоку от города Джелам, где проживают около 165 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

24 сентября в этом регионе произошло землетрясение магнитудой 5,8, жертвами которого стали 38 человек, 646 пострадали.

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