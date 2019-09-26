Михаил Гусман: Ширак останется в памяти как политик высочайшего класса и обаятельный собеседник

Жак Ширак останется в памяти как политик высочайшего класса, обаятельный собеседник, человек невероятной эрудиции.

Как передает Trend, об этом в четверг заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, который дважды интервьюировал Ширака для своей телевизионной программы "Формула власти" в период пребывания французского политика на посту президента республики.



"Это был человек тонкого ума, невероятной эрудиции, с глубокими знаниями в самых разных областях, - отметил Гусман. - Беседовать с ним было необычайно интересно и легко".



"Мне было очень приятно, что у Ширака с юных лет огромная любовь к русской литературе. Он наизусть цитировал строфы из Пушкина. Кстати, "Евгения Онегина" он переводил сам в свое время на французский язык", - рассказал Гусман. При этом, по словам журналиста, сам Ширак "даже смущался этого перевода, хотя многим он нравился".



"В Елисейском дворце он вообще держался как очень деликатный и внимательный хозяин, - поделился Гусман. - Президент за руку поздоровался с каждым участником нашей съемочной группы. В этом проявилась не только его корректность, вежливость, но и класс политика, который всегда находил возможность для общения с людьми".



Представитель семьи сообщил в четверг, что экс-президент скончался утром в окружении своих близких. Жак Ширак покинул политику после двух сроков на посту президента страны (с 1995 по 2007 год). Как напоминают французские радиостанции, в 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после кончины старшей дочери. Последние три года он не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.

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