Глава Google надеется на положительный итог торговых переговоров США и Китая

28 сентября 2019 06:25 (UTC+04:00)

Глава компании Google Сундар Пичаи надеется на то, что торговые переговоры между США и Китаем завершатся с положительным исходом для обеих сторон. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы следуем американскому законодательству. Я думаю торговые переговоры между США и Китаем очень важны, и сейчас там ведется серьезное обсуждение. Я с нетерпением жду соглашения, которое принесет пользу всем", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать влияние трений между Вашингтоном и Пекином на ведение бизнеса.

По его словам, "Huawei очень успешная компания, которая в конечном итоге сможет стать одним из лидеров отрасли". "Я ожидаю, что Huawei продолжит обслуживать своих пользователей. Также я считаю, что все мы должны приспособиться к реалиям текущей торговой ситуации и работать соответственно", - добавил Пичаи.

Huawei внесли в этом году в черный список Минторга США как компанию, "вовлеченную в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам". Она обвиняется, например, в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. После внесения Huawei в черный список правительства США компания Google объявила о прекращении сотрудничества с ней. В результате Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.

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