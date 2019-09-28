Голосование на президентских выборах началось в Афганистане

28 сентября 2019 07:27 (UTC+04:00)

Избирательные участки открылись на президентских выборах в Афганистане. Об этом в субботу сообщил телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На высший государственный пост Афганистана претендуют 16 человек. Официально в списках кандидатов значатся 18 человек, однако двое - бывший министр иностранных дел Залмай Расул и экс-советник президента по нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар - заявили о прекращении своей избирательной кампании.

Основными соперниками в гонке за пост президента, как и в 2014 году, считаются Ашраф Гани и глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Потенциальными конкурентами Гани и Абдуллы могут стать бывший глава Национальной дирекции по безопасности Рахматулла Набиль, экс-лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр и бывший посол Афганистана в Лондоне Ахмад Вали Масуд.

К обеспечению безопасности на выборах президента привлечены более 70 тыс. военнослужащих. По данным главы Независимой избирательной комиссии (НИК) Афганистана Хавы Алам Нуристани, в день голосования из более 5,3 тыс. избирательных участков в стране 431 будет закрыт по соображениям безопасности, из-за незначительного числа зарегистрированных избирателей или недоступности отдельных районов. Бюджет выборов - 149 млн долларов.

Согласно календарю НИК, предварительные результаты голосования должны быть оглашены 19 октября, окончательные - 7 ноября. В случае необходимости второй тур может состояться 23 ноября 2019 года.

Право голоса в Афганистане имеют граждане от 18 лет. В избирательных списках зарегистрировано более 9 млн человек.

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