У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

28 сентября 2019 08:15 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали сейсмологи в субботу в районе Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в субботу в 03.24. Его эпицентр располагался в точке с координатами 43.3 градуса северной широты и 146.6 градуса восточной долготы – в 103 километрах юго-восточнее Южно-Курильска на Кунашире. Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее словам, подземные толчки силой 2 балла ощутили жители Южно-Курильска и села Горячий пляж на Кунашире.

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