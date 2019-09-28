Китай хочет скорее присоединиться к договору о торговле оружием

Китай стремится как можно скорее завершить все процедуры по присоединению к Международному договору о торговле оружием, для Пекина это крайне важный шаг. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Глава МИД КНР Ван И в своей речи на Генеральной ассамблее ООН объявил о том, что Китай инициировал внутренние правовые процедуры для присоединения к Договору о торговле оружием. В настоящий момент мы проводим соответствующие внутренние юридические процедуры для скорейшего присоединения к договору. Это значительный шаг в рамках участия Китая в глобальном управлении торговлей оружием ради обеспечения международного и регионального мира и стабильности", - заявил дипломат, слова которого приводятся на сайте ведомства.

По его словам, "этот шаг демонстрирует приверженность Китая поддержке мультилатерализма и формированию сообщества единого будущего всего человечества".

"Китай придаёт большое значение проблемам, которые возникли из-за незаконного оборота и злоупотребления обычными вооружениями. Мы поддерживаем цели и задачи договора о торговле оружием, поддерживаем международное сообщество в принятии всех необходимых мер для контроля международной торговли оружием и для борьбы с незаконным поставками обычных вооружений", - указал Гэн Шуан.

Дипломат также отметил, что" как ответственный член международного сообщества Китай готов укреплять обмены и сотрудничество со всеми сторонами, чтобы установить хорошо регулируемый и надёжный порядок в торговле оружием и внести вклад в обеспечение международного и регионального мира и стабильности".

Международный договор о торговле оружием вступил в силу 24 декабря 2014 года. Документ по состоянию на январь 2019 года подписали 130 государств, ратифицировали – 100, в том числе все члены Евросоюза. Китай и Россия не являются участниками договора, однако глава МИД КНР Ван И, выступая в пятницу на ГА ООН, заявил, что Пекин уже инициировал внутренние правовые процедуры для присоединения договору.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что США никогда не ратифицируют этот договор.

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