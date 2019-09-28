В Южной Корее загорелось грузовое судно

28 сентября 2019 11:35 (UTC+04:00)

Девять человек пострадали в результате взрыва и пожара на грузовом судне в порту Ульсан в Южной Корее. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На борту были 25 человек, все они иностранцы. Отмечается, что все были спасены. Огонь распространился на другое судно, на борту которого находился 21 человек, все они также были спасены.

Судно перевозило нефтепродукты с Каймановых островов.

О причинах инцидента пока неизвестно. Береговая охрана начала расследование. Также были предприняты меры по перемещению находившихся рядом судов во избежание распространения огня.

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