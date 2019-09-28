На востоке Афганистана произошли девять взрывов

28 сентября 2019 15:02 (UTC+04:00)

Девять взрывов произошли в ночь на субботу на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инциденты произошли в провинции Нангархар. В результате взрывов один человек был убит, еще семеро получили ранения.

В субботу в Афганистане проходят четвертые после падения режима движения "Талибан" в 2001 году президентские выборы. Избирательный процесс проходит в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители талибов, не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.

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