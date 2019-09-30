Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ

30 сентября 2019 09:16 (UTC+04:00)

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки на свои нефтяные объекты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью", - заявил принц.

Он добавил, что противовоздушная оборона Саудовской Аравии включает в себя американские ракетные системы Patriot и Hawk, которые не предназначены для уничтожения беспилотников.

При этом Аль Сауд назвал атаку на НПЗ "глупостью". "Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающего пять процентов мирового рынка. Стратегической целью нападавших было лишь подтверждение того, что они действительно глупы", — заявил он.

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

Несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.

Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Наследный принц Саудовской Аравии считает "актом войны" атаки на Saudi Aramco
Другие страны 05:27
Иран поддержал призыв хуситов о прекращении огня к Саудовской Аравии
Другие страны 01:55
На железнодорожном вокзале в Саудовской Аравии произошел сильный пожар
Арабские страны 29 сентября 16:08
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Арабские страны 29 сентября 11:26
Йеменские мятежники заявили, что взяли в плен тысячи солдат аравийской коалиции
Арабские страны 28 сентября 19:39
Власти Саудовской Аравии хотят организовать прямое авиасообщение с Россией
Другие страны 28 сентября 18:26
Лента новостей
Турция и ОАЭ закупают в Туркменистане продукцию нефте- и газопереработки
Бизнес 09:27
Международный нефтяной консорциум готовится в Туркменистане к тендеру
Тендеры 09:23
В Токио заявили, что денуклеаризация Корейского полуострова - общая цель Японии и России
Другие страны 08:53
В Индии из-за наводнений и оползней погибли почти 130 человек
Другие страны 08:46
В Москве отремонтировали более половины станций метро за последние годы
Россия 08:33
Бизнес-делегация из Чехии посетит Азербайджан
Бизнес 08:00
Полиция Новой Зеландии расследует сообщения об угрозе взрывов в Веллингтоне
Другие страны 07:39
В США торговая сеть Forever 21 объявила себя банкротом
США 07:11
В Бангкоке зафиксировали сильный уровень загрязнения воздуха
Другие страны 06:59