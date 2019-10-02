Johnson & Johnson выплатит более $20 млн с целью урегулирования опиоидного кризиса в США

2 октября 2019 09:24 (UTC+04:00)

Компания Johnson & Johnson выплатит более $20 млн двум округам штата Огайо, власти которых обвиняют ее в стимулировании опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Johnson & Johnson, а также принадлежащая ей Janssen Pharmaceutical Companies, объявляют сегодня о мировом соглашении с округами Кайяхога и Саммит штата Огайо, снимающем все обвинения [властей] этих округов без признания ответственности и исключает компанию из федерального судебного разбирательства, которое должно начаться 21 октября 2019 года, - говорится в заявлении Johnson & Johnson. - Соглашение подразумевает, что компания выплатит округам в общей сложности $10 млн".

Помимо этого в заявлении указывается, что Johnson & Johnson возместит властям судебные издержки в размере $5 млн, а также направит $5,4 млн некоммерческим организациям, борющимся с последствиями опиоидного кризиса в этих двух округах.

Власти американских городов, штатов и округов подали против фармацевтических компаний, в число которых входит Johnson & Johnson, более 2 тыс. исков. Некоторые из них объединены в более крупные дела. Суть обвинений в адрес компании сводится к тому, что она по крайней мере отчасти ответственна за возникновение в США опиоидного кризиса, поскольку распространяла и продвигала на рынке опасные и вызывающие привыкание обезболивающие на опиоидной основе.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.

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