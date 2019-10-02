МИД Ирака приостановил работу консульства в иранском Мешхеде

2 октября 2019 10:03 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Ирака приостановило работу своего консульства в иранском городе Мешхед в связи с нападением на двух иракских дипломатов. Об этом во вторник сообщило Национальное иракское информационное агентство (NINA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, данное решение было принято главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом. Детали инцидента, связанного с нападением на дипломатов, не уточняются.

Представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф в комментарии телеканалу Sky News Arabia во вторник заявил, что Багдад ожидает от иранской стороны разъяснений по поводу инцидента.

По данным иракского телеканала Al Sumaria, службы безопасности Ирана избили двух иракских дипломатов, направившихся в Мешхед для совершения религиозного паломничества, и "заключили их под стражу". Информация о причине подобных действий иранских силовиков не приводится.

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