В Украине разбился самолет, есть погибшие и раненые

Три человека погибли и трое пострадали при аварийной посадке грузового самолета Ан-12 возле Львова, судьба еще двух человек неизвестна. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" в Украине, проводится эвакуация экипажа. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что по предварительным данным при аварийной посадке самолета погибли четыре человека, посадку совершили потому, что закончилось горючее.

"По состоянию на 9.00 установлено, что на борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавшей груз. В результате падения самолета три человека погибли, три человека пострадали, судьба двух человек неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спасателям удалось эвакуировать одного из семи членов экипажа самолета Ан-12, его передали работникам скорой медицинской помощи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.