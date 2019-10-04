Берлин полностью поддерживает усилия по деэскалации между Ираном и США

4 октября 2019 15:05 (UTC+04:00)

Берлин полностью поддерживает усилия по деэскалации между Ираном и США, это способствует сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Мы полностью поддерживаем усилия французского президента, направленные на деэскалацию между Ираном и США. Если такая деэскалация и возможное сближение между Вашингтоном и Тегераном будут реализованы, то шансы на сохранение СВПД вырастут. Поэтому мы согласуем это как в рамках евротройки, так и дальнейшие шаги", - сказал Бургер.

Он добавил, что "кризис вокруг СВПД еще не разрешен", заявления Тегерана о выходе из отдельных положений сделки "ставит под вопрос будущее соглашения". По словам Бургера, обсуждение запуска совместного механизма для расчетов с Ираном INSTEX в настоящее время продолжаются.

Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.

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