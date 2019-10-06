КНДР дала США срок до 2020 года на выработку предложения по денуклеаризации

МИД КНДР заявил, что если США не избавятся от "враждебной политики", не предложат реалистичного решения по денуклеаризации до конца года, Северная Корея не будет продолжать переговоры, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы разъяснили, что если США снова будут подсовывать нам старый план действий без нового отношения, нового способа расчета, мы можем положить конец сделке между нашими странами… Так как мы со всей ясностью донесли до США план решения проблемы, судьба диалога США-КНДР зависит от поведения американской стороны, и крайний срок для этого - до конца года", - говорится в заявлении МИД КНДР, текст которого опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего Ким Мен Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, которые приводит агентство Ренхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".

Северная Корея выразила глубокое разочарование подходом американской стороны к переговорам, отмечая, что заявления США о плодотворных переговорах являются ложными и вводят общественность в заблуждение.

По словам МИД КНДР, США лишь повторяли свою базовую позицию, "неадекватно" настаивая на необходимости непрерывных и сосредоточенных переговоров, но не предложили никаких гарантий или расчетов. "После этих переговоров стало ясно, что США не имеют политической воли к построению отношений с КНДР, они лишь используют нас ради своих партийных интересов", - утверждается в заявлении.

"Пока США не примут меры по окончательному и бесповоротному устранению враждебной политики по отношению к КНДР, что стоит на пути существования и развития нашего народа и угрожает безопасности нашей страны, у нас нет желания продолжать эти отвратительные переговоры", - добавил МИД КНДР.

Как сообщило агентство Ренхап, посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль опроверг сообщения о том, в течение двух недель может состояться новая встреча с США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.