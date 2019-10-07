Назван размер средней зарплаты в Израиле

Согласно данным центрального статистического бюро, в июле 2019 года средняя зарплата в Израиле составляла 11.004 шекеля, на 145 шекелей меньше, чем в июне. Это второй подряд месяц, когда средняя зарплата превышает планку в 11.000 шекелей, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

33,5% работающего населения получает зарплату выше средней, 66,5% - зарплату ниже средней.

Отметим, что медианная зарплата составляет, по состоянию на 1 июня 2019 года, 7.850 шекелей брутто.

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