В Пекине выросли розничные продажи потребительских товаров

По данным Пекинского статистического управления, в январе-августе текущего года в китайской столице наблюдался рост объема розничных продаж потребительских товаров, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Согласно данным управления, в первые восемь месяцев 2019 года общий объем розничных продаж потребительских товаров в Пекине достиг 774,61 млрд юаней порядка 110 млрд долл. США, увеличившись на 5,3 проц. в годовом выражении.

В частности, объем розничных онлайн-продаж в крупных предприятиях оптовой и розничной торговли составил 201,42 млрд юаней, увеличившись на 27,5 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С точки зрения структуры потребления, розничные продажи товаров достигли 696,58 млрд. юаней с приростом на 5,1 проц. в годовом исчислении.

Объем доходов в сфере общественного питания составил 78,02 млрд юаней, увеличившись на 6,8 проц. в годовом выражении. Объем розничных продаж канцелярских товаров достиг 49,18 млрд юаней, что больше на 25,4 проц. в годовом исчислении. Объем продаж товаров повседневного спроса вырос на 28,5 проц. до 33,93 млрд юаней, а объем продаж бытовой техники и аудиовизуального оборудования вырос на 19,7 проц. до 43,75 млрд юаней.

Каждая из вышеуказанных трех категорий товаров способствовала увеличению объема общих розничных продаж потребительских товаров как минимум на один процентный пункт, сообщило управление.

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