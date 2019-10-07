Дональд Трамп заявил, что США пора выйти из "бесконечных войн" в Сирии

7 октября 2019 16:10 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник ситуацию в Сирии, заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Соединенные Штаты, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней <...>. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. <...> Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой", - написал глава государства в своем Twitter.

"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией", - добавил Трамп.

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