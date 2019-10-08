Нобелевскую премию по физике присудили за теоретическую космологию и открытие экзопланеты

8 октября 2019 14:18 (UTC+04:00)

Нобелевскую премию по физике 2019 года вручили Джеймсу Пиблзу "за теоретические открытия в физической космологии", Мишелю Майору и Дидье Кело - "за открытия экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды". Об этом сообщил представитель Нобелевского комитета в Стокгольме. Трансляция доступна на официальном Youtube-канале Нобелевского фонда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В прошлом году обладателями премии стали Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стрикленд (Канада) за их "революционные открытия в области лазерной физики". Премию присудили за два открытия: половину награды получил Эшкин с формулировкой "за оптические пинцеты и их применение в медицине", а другую половину - Муру и Стрикленд "за разработку ультракоротких световых импульсов". Открытия нобелевских лауреатов позволили значительно расширить область применения лазерных систем (от изготовления передовых материалов до медицины, в частности в операциях на глазах).

Впервые Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили в 1901 году, с тех пор ее лауреатами становились 210 человек. Сейчас члены Нобелевского комитета только объявляют лауреатов, а само вручение состоится 10 декабря, в Стокгольме. Кроме медали лауреатам достанется 9 млн шведских крон (около $914,5 млн.)

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