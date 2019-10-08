Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах

Министерство финансов России и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил российский Минфин.

"Состоялось подписание соглашения между правительством РФ и правительством Турецкой Республики о расчетах и платежах, направленного на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами РФ и Турции", - говорится в сообщении.

С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, с турецкой – министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Основной целью подготовки документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финрынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний, отметило министерство. Для повышения уровня ликвидности российскими и турецкими эмитентами будут развиваться инструменты выпуска долговых ценных бумаг на рынках двух стран.

"Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.

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