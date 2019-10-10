Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)

10 октября 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Территория Турции (провинция Шанлыурфа) подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что по предварительным данным ранено 9 человек.

ВС Турции ответным огнем уничтожили огневые точки террористов

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

По его словам, новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Ранее президент Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом направлении самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и, при поддержке сирийской оппозиции, освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
  • Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
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