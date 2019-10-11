В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии

Члены СБ ООН в четверг в ходе заседания за закрытыми дверями из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление по ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию, сообщает агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По его данным, в ходе заседания стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявление стало невозможным.

Сообщается, что США и РФ отказались от предложения ряда других стран о принятии заявления. Причиной, согласно его информации, стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение".

Постпреды ряда европейских стран при ООН по итогам встречи распространили свое совместное заявление, в котором призвали Анкару прекратить операцию.

В свою очередь американская сторона заняла более мягкую позицию и ограничилась заявлением о том, что США не поддерживают этот шаг со стороны Турции. Постпред США при ООН Келли Крафт напомнила, что Вашингтон "никоим образом" не одобрял решение Анкары провести эту операцию.

Со своей стороны постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в ходе военной операции Турции на севере Сирии всем сторонам следует проявить сдержанность.

"В ходе этой операции все стороны должны проявить максимальную сдержанность", - заявил он журналистам в штаб-квартире ООН по итогам экстренно созванных закрытых консультаций.

По его словам, военная операция Турции "стала результатом демографического инжиниринга, который некоторые партнеры по коалиции проводили на севере-востоке Сирии".

"Мы в течение долгого времени предупреждали их не экспериментировать с этим, не причислять арабские племена, которые традиционно там живут, к курдским", - подчеркнул Небензя.

Закрытая встреча Совбеза состоялась в четверг по инициативе пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

По его словам, новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

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