Абэ призвал принять меры для защиты населения перед тайфуном "Хагибис"

11 октября 2019 08:47 (UTC+04:00)

Премьер Японии Синдзо Абэ призвал правительство принять меры для обеспечения безопасности жителей в связи с приближением мощного тайфуна "Хагибис", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Необходимо распространять оперативную и понятную информацию, принимать совместно с региональными администрациями меры предупреждающего характера, сделать все для обеспечения безопасности и спокойствия населения", - приводит слова премьер-министра телеканал NHK.

Тайфун "Хагибис" идет на Японию с юго-востока и на выходных может обрушиться на побережье, затронув Токио. Авиакомпании уже сейчас объявили об отменен более 800 рейсов, железнодорожные компании одна за другой сообщают об остановке движения в субботу, перекрываются участки автодорог у побережья, столичные школы отменили занятия в субботу.

Метеорологи ожидают, что по мощности и масштабам возможного ущерба "Хагибис" сравним с тайфуном "Ида" (японское название - "Каногава"), который в 1958 году унес жизни 1269 человек.

Давление в центре тайфуна составляет 925 гектопаскалей, сила ветра в центре до 50 метров в секунду, при порывах – до 70.

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